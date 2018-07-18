Eren Erdem'e hapis cezası

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş 'ın yaptığı açıklamaya göre Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem , "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla hapis cezası aldı.





Yarkadaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:





20 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyemiz; eski milletvekilimiz ve arkadaşımız Eren Erdem , "Devlet büyüklerine hakaret" suçlamasından hapis cezası aldı. Erdem'e verilen ceza para cezasına çevrildi. Avukatları yedi bin TL'lik ceza tutarını yatırdı. Eren Erdem yalnız değildir!