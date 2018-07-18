Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem'e hapis cezası /18 Temmuz 2018 15:31

Eren Erdem'e hapis cezası

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, eski CHP milletvekili ve halen CHP PM üyesi olan Eren Erdem'in hapis cezası aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş 'ın yaptığı açıklamaya göre Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem , "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla hapis cezası aldı. 

Yarkadaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

20 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyemiz; eski milletvekilimiz ve arkadaşımız Eren Erdem , "Devlet büyüklerine hakaret" suçlamasından hapis cezası aldı. Erdem'e verilen ceza para cezasına çevrildi. Avukatları yedi bin TL'lik ceza tutarını yatırdı. Eren Erdem yalnız değildir!
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