KHK ile ihraç edilenleri sandık görevlisi yapmışlar: Seçimi bir daha iptal etmek için mi?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da görev alan kişilerin memur olmadığı ve bazılarınında KHK Mağduru ihraç edilmiş olduğu ileri sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde YSK'nın yine memur olmayanları sandık görevlisi olarak atadığı konusunda CHP'nin itirazı vardı. Şimdi de KHK mağdurlarının sandık görevlisi olarak atandığı ortaya çıktı

İddiaları gündeme getiren HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde KHK’yle ihraç edilen kişilerin ilçe seçim kurullarında görevlendirildiği belirterek, “Seçimi bir daha iptal etmek için mi” yapıldığını sordu.









Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen kişilerin, 23 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık kurulunda görevlendirildiği bilgisini verdi. Gergerlioğlu, kendisine bu yönde iki başvuru geldiğini belirtti. Gergerlioğlu, başvurulardan birinin, KHK’yle ihraç edilmiş bir baş komiserin Kartal ilçe seçim kurulunda görevlendirildiği yönünde olduğunu belirterek, “KHK’yle ihraç bir komiser bana bu bilgiyi ulaştırdı ve ‘seçimde bana görev verdiler. Bende şaşırdım. Gidip sorduğumda da evet sen görevlisin dediler’ dedi. Kendisi şaşırıp gidip sorduğunda Kartal ilçe seçim kurulunda görevli olduğuna dair belgeyi göstermişler” diye konuştu.













‘SEÇİMİ BİR DAHA İPTAL ETMEK İÇİN Mİ YAPIYORLAR?’





YSK’nin seçim kurullarında usulsüzlük olduğu iddiasıyla İstanbul seçimlerini iptal ettiğini hatırlatan Gergerlioğlu, “Seçimi bir daha iptal etmek için mi bunu yapıyorlar. Akıllara bu soru da geliyor. AKP YSK’ye başvuruyor diyor ki KHK’liler oy da kullanmasın. Bu adamlar yemesin, içmesin, yok olsunlar anlayışıyla müracaat ettiler. Bu konuda KHK’linin yakını sandık kurulu başkanı olmuş diye seçimi iptal eden YSK şuanda KHK’liye sandık kurulu başkanlığı isteği gönderiyor. Bu ne kadar hukuk dışı bir devlette yaşadığımızı gösteren son örnek. Bunlar bizim elimizde belge olarak var. Maalesef bu hadiseler oluyor” diye belirtti.





‘SKANDALA İMZA ATTILAR’





Gergerlioğlu, KHK’li insanların mazbatalarının iptal edilmesi gibi YSK’nin verdiği tartışmalı kararları da hatırlatarak, “Yüzbinlerce kişinin oyunu çöpe attılar. İnsanlar tuzağa düşürüldü ve KHK’li birçok belediye başkanı seçim iptali de yapılmadan, çok az oy alan başka bir adaya da verildi. Böyle bir skandala imza attılar. Ardından İstanbul seçimleri geldi. Bu seçimlerde de iktidar partisi kaybettiği için ‘KHK’liler seçim kurulu sandık başkanı olmuş’ dediler. Hatta dediler ki KHK’lilerin yakınları seçim sandık kurulu başkanı olmuş” dedi.