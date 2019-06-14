'Doları yükselten yerlideki güvensizlik'

"Dış politikanın kişisel kararlara benzeyen anlık değişimleri doğal olarak piyasalar üzerinde de bir dengesizlik oluşturmaktadır" diyen Kahveci, güven ve dış politikadaki faktörlerin tersine dönmesi durumunda dolar/lira paritesinin 4.70'lere düşmesinin beklenebileceğini kaydetti.







Kahveci, "Dolara hücum" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Hadi yabancılar bize güvenini kaybetti diyoruz da yerliler ne durumda?" sorusunu yanıtladı.







Kahveci, "26 Ocak 2018’de 170.3 milyar dolara ulaşan yerlinin yabancı para tasarrufu 7 Eylül 2018 haftasında 150.9 milyar dolara düştü. Ya sonra? İşte o tarihten sonra nerede ise sürekli döviz alımı başladı. Mayıs ayının son haftasında 183.1 milyar dolara ulaşan yerlinin döviz varlığı. 2 milyar 754 milyon dolarlık yeni döviz alımı ile 07 Haziran haftasında 185.8 milyar dolara çıktı" bilgisini verdi. Kahveci yazısının devamında şunları kaydetti:





Merkez Bankası’nın haftalık verilerine bakıyoruz. (31 Mayıs-07 Haziran) TL kredileri 1 trilyon 504 milyar liradan 1 trilyon 496 milyar liraya geriledi. TL mevduatları da 993.2 milyar liradan 985.7 milyar liraya düşmüş.





Kısaca Türkiye’de yerli para TL ile işlemler giderek azalıyor.





İyi ama kime kızabiliriz ki; hükümet bile köprü yapıyor geçiş fiyatı dolarla, otoban yapıyor fiyatı dolarla, havalimanı yapıyor Hazine garantisi dolarla, hastane yapıyor hasta garantisi dolarla...





Yani hükümetin bile kamusal ve yarı kamusal malların fiyatını dolara bağladığı bir ülkede Milletin dolar almasından daha başka ne beklenebilir?





Yerli ve milli söyleme karşılık





İşlemler dolarla...





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Son olarak şu notları ekleyelim: Türkiye’de döviz talebinin önemli bir kısmı ‘güven’ sorunundan kaynaklanmaktadır.





İkinci bir neden ise dış politik etkenlerdir. Dış politikanın kişisel kararlara benzeyen anlık değişimleri doğal olarak piyasalar üzerinde de bir dengesizlik oluşturmaktadır.





Sadece bu iki faktörün tersi durumunda bile dolar/lira paritesinin 4.70’lere düşmesi beklenebilir.