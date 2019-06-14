Samanyolu Haber /Gündem / ABD yine Türkiye'nin sinir ucuna dokundu: YPG'ye 200 TIR ağır silah sevkıyatı /14 Haziran 2019 13:21

ABD yine Türkiye'nin sinir ucuna dokundu: YPG'ye 200 TIR ağır silah sevkıyatı

ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

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Sputnik'te ye alan habere göre ABD, bugün Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) silah ve araçlardan oluşan 200 TIR'lık bir yardım konvoyu gönderdi. Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:

"ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir."

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Öte yandan, ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri de DSG'ye verilen silahlar konusuydu. Türkiye, ABD'nin DSG'ye verdiği silahların kendisine karşı kullanabileceği kaygısıyla silahların verilmesini bir tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. ABD ise, YPG’nin de içinde yer aldığı oluşumlara ağır silah ve araçlardan oluşan yardım konvoyları göndermeyi sürdürüyor.

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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