KHK’lı Fatma Öğretmenin çığlığı 1.5 milyona ulaştı, ama eşi hala serbest bırakılmadı

KHK ile mesleğniden atıldıktan sonra böbrek rahatsızlığı ve 2 kalp ameliyatı geçiren bu süreçte, engelli oğlunu 14 yaşında kaybeden, eşi Bekir Görmez’i hapse atılan Fatma Görmez, hastalıklarla mücadele ederken 29 kiloya kadar düştü.
Yaşadıklarını cep telefonuyla çektiği bir video ile sosyal medyadan duyuran Fatma Hanımın dramına milyonlarca insan şahit oldu. Twitter üzerinden yaptığı video konuşması 1.5 milyondan fazla insana ulaştı. İnsan haklarına duyarlı milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu, sanatçı Haluk Levent tarafından destek ve yardım mesajları iletildi. Ancak Fatma Öğretmenin kızıyla ilgilenmesi için eşinin tutuksuz yargılanması talebi hala cevapsız.
EŞİNİN TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTİYOR
Hastalıkları ve sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya kadar düşen ve hastanede kontrol altında tutulan Fatma Öğretmen videoda 3 yıldır tutuklu eşinin salıverilmesini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenmesi için tutuksuz yargılanmasını istiyor.
15 Temmuzdan sonra hayatları KHK ve zulümle adeta karartılan Görmez ailesi oğlu Berk, 1 yıl önce vefat etmişti. Baba Bekir Görmez, engelli oğlunu son bir kez görememiş, getirildiği cenazede jandarmalar arasında elleri kelepçeli dua etmek zorunda kaldığı oğlunun mezarı başındaki fotoğraflarıyla akıllara kazınmıştı.
BİRAN ÖNCE EŞİM BENİM VE KIZIMIN BAŞINA GELSİN
Fatma Görmez öğretmen yaşadıklarını o videoda şöyle anlattı: “Ben Fatma Görmez. KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı. Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı oldum. Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını görmeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum.”