KHK’lı Fatma Öğretmenin çığlığı 1.5 milyona ulaştı, ama eşi hala serbest bırakılmadı

KHK ile mesleğniden atıldıktan sonra böbrek rahatsızlığı ve 2 kalp ameliyatı geçiren bu süreçte, engelli oğlunu 14 yaşında kaybeden, eşi Bekir Görmez’i hapse atılan Fatma Görmez, hastalıklarla mücadele ederken 29 kiloya kadar düştü.





Yaşadıklarını cep telefonuyla çektiği bir video ile sosyal medyadan duyuran Fatma Hanımın dramına milyonlarca insan şahit oldu. Twitter üzerinden yaptığı video konuşması 1.5 milyondan fazla insana ulaştı. İnsan haklarına duyarlı milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu, sanatçı Haluk Levent tarafından destek ve yardım mesajları iletildi. Ancak Fatma Öğretmenin kızıyla ilgilenmesi için eşinin tutuksuz yargılanması talebi hala cevapsız.



