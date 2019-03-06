KHK mağdurları adalet istiyor





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, suç isnat edilmediği halde ihraç edilen kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla, TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer’in, bir mağdurun yaşadığı zorluklarla ilgili kendisine gönderdiği mektuptaki ifadelerden örnek vererek yönelttiği önergeyi cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Gürer, farklı illerde hakkında yasal bir işlem olmadığı ve suç dahi isnat edilmeyip işten çıkarılan KHK mağdurlarının bulunduğuna dikkat çekti.





Ciddî mağduriyetler yaşanıyor





Gürer, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde hakkında dava bile açılmamış mağdurların bulunduğuna dikkat çekerek, bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi bir çalışma yapıldığını sordu. Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1’inci maddesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Komisyon, yargı mercileri tarafından verilen kararları Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ederek karar vermektedir” açıklamasında bulundu. Gürer, haklarında hiçbir suç isnat edilmemesine rağmen, görevlerinden ihraç edilenlerin ciddî mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, “Geç gelen adalet, adalet değildir. Suçlu olanlar mutlaka cezalarını çekmelidir. Ancak suçu olmayanların hakları da en kısa süre içinde iade edilmelidir” şeklinde konuştu.