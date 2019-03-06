Yandaş Sendika başkanı AKP için oy topluyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş, AKP’li belediye başkan adaylarına desteğin kapsamını genişletti. Ankara’nın ardından İzmir ve Aydın’da da AKP’li belediye başkan adaylarına açık destek verildi. İstanbul’daki toplantılarına da Binali Yıldırım katılacak.





En fazla üyeye sahip ikinci büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş, yerel seçimlerde tavrını belli etti. Ankara’da Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın genel başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikası tarafından AKP Keçiören Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok’a destek programı düzenlenmişti. Daha sonra Hak-İş, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek ziyaretinde bulundu. Arslan ziyarette, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde yakın olarak çalıştığımız ve belediyecilik alanında deneyimli olan Mehmet Özhaseki’yi destekliyor ve 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diliyoruz” dedi.





Hak-İş AKP’li adaylara desteğini yurt geneline yaydı. İzmir’de Hak-İş İzmir İl Temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Hak-İş Başkanı Arslan, Zeybekci’nin adaylığı nedeniyle İzmir’in tarihi bir dönemi yaşadığını savundu. Hak-İş tarafından Aydın’da da temsilciler toplantısı gerçekleştirildi. Arslan, burada da AKP’nin Aydın adayı Mustafa Savaş’a destek verdi. Savaş’ın da katıldığı toplantıda, Arslan, “Bizi belediyenin yanına yaklaştırmayanlarla işimiz olmaz. Hak-İş’e kayıtlı olduğu için baskı yapanlarla, üyelerimizin sendikayla bağını koparmaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz, bizimle aynı istikamette olanlarla olacak. Aydın’ın yeni bir yüze ve değişime ihtiyacı var. Yeni başarılara ve hedeflere ulaşmak için yeni kadrolara ihtiyaç var. Aydın’a Mustafa Savaş gibi bir büyükşehir belediye başkanı yakışır. Kendisine Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” dedi.





Bu arada Hak-İş tarafından 8 Mart’ta İstanbul’da “8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması” gerçekleştirilecek. Bu toplantıya da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım katılacak.