KHK’lıların “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis müdahalesi

15 Temmuz’dan sonra ilan edilen Olağan Üstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu çalışanlarının “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 1000. gününde polis müdahale etti.





KHK’lı eski kamu çalışanları, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirdiği “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde her zaman olduğu gibi polis yine müdahale etti ve 10 kişi gözaltına alındı.





Yüksel Caddesi’nde 1000 gündür “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan KHK’lılara, polis sert müdahalede bulundu. Basın mensuplarının görüntü alması engellendi. İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmedi.