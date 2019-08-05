Samanyolu Haber /Politika / 2. Abdülhamid’in torunu Zeynep Osman’dan İmamoğlu’na ziyaret /05 Ağustos 2019 23:44

2. Abdülhamid’in torunu Zeynep Osman’dan İmamoğlu’na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmanlı hanedanlığının son şehzadesi Ertuğrul Osman Osmanoğlu'nun eşi Zeynep Osman ve gazeteci Yılmaz Özdil'i Saraçhane'deki başkanlık makamında ağırladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmanlı hanedanlığının son şehzadesi Ertuğrul Osman Osmanoğlu'nun eşi Zeynep Osman ve gazeteci Yılmaz Özdil'i Saraçhane'deki başkanlık makamında ağırladı.

Yılmaz Özdil ve 2. Abdülhamid’in torunu Zeynep Osman'ı “Hoş geldiniz!” diyerek karşılayan İmamoğlu'na Zeynep Osman, “Siz hoş geldiniz. Çok istedik sizin gelmenizi. Ben New York'tan gelemedim. Gelsem hemen oyumu verecektim. Ama Yılmaz Bey’e ve herkese söyledim; hasta olsanız da gidin sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin.” karşılığını verdi.

OSMAN: HAKİKATEN ADAK ADADIM

Özdil de “Adak adamış hanımefendi” hatırlatmasında bulununca Zeynep Osman, “Öyle hakikaten adak adadım. Hani, bir yerden sonra mantalite değişimi, görüş değişimi bakış açısı değişimi şart. Siz işte bunu getirdiniz. Bu şehrin, memleketin buna ihtiyacı var. Siz bunun başlangıcı oldunuz, ümidimiz oldunuz. Yılmaz Bey eksik olmasın çok ümitler içindeydi... Ama ben gelirken ‘Beni bu kadar ümitlendirmeyin' dedim. Çünkü, bir sürü maniler muhakkak ki çıkacak. Ama üstesinden gelmeniz lazım” dedi. 

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Independent Türkçe'nin haberine göre İmamoğlu, "Çok güçlü bir toplum var. Üstesinden geliriz inşallah tabi tek başına olacak şey değil.” diye konuştu.

İmamoğlu da ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum ama ben, Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum." Bu sözler, sevgili Yılmaz Özdil ile bugün ziyaretime gelen Padişah 2. Abdülhamid’in torunu son şehzade Osman Ertuğrul’un eşi Zeynep Osman'a ait."


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