Milliler Fransa'yı mağlup etti...

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Fransa'yı 74-69 mağlup etti.





Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa ile karşılaştı. Turnuva hazırlıkları kapsamında rakibiyle Fransa'da karşılaşan 12 Dev adam, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.





Mücadelenin ilk çeyreğinde Fransa üstünlüğü yaşandı. Fransa, ilk periyot sonunda 22-17'lik üstünlük kurarken A Milliler, ikinci çeyrekte oyunun yönünü değiştirdi ve ilk yarı sonunda Ay-Yıldızlılar 34-33'lük üstünlük yakaladı.





Üçüncü çeyrekte mücadele her iki takım için de gidip gelirken Fransa, periyot sonunda 56-54'lük üstünlük yakaladı.





Son çeyrekte açılan A Milliler, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 74-69 üstün ayrıldı ve rakibini mağlup etti.





12 Dev Adam, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın saat 20:00'de Tunus ile karşılaşacak.