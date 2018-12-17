Samanyolu Haber /Gündem / Ankara faciasında üç kişi tutuklandı : Görevliler TCDD’yi suçladı /17 Aralık 2018 18:06

Ankara faciasında üç kişi tutuklandı : Görevliler TCDD’yi suçladı

Ankara’daki hızlı tren kazasının ardından gözaltına alınan üç TCDD görevlisi de kusurunun bulunmadığını savundu.

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Ankara'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kontrolör Emin E.E., hareket memuru Sinan Y. ve makasçı Osman Y.'nin savcılık sorgusu tamamlandı. 3 şüpheli, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde 13 Aralık’ta saat 06.30 sıralarında hızlı trenin kılavuz trenle kafa kafaya çarpışması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından üç görevli gözaltına alınmıştı.


TCDD’yi suçladılar
DHA’nın haberine göre TCDD görevli olan şüpheliler, savcılık sorgularında suçlamayı kabul etmedi ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledi.


Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde yönetimi suçladı. Sinan Y., gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00’de iş başı yapıp saat 08.00’e kadar çalıştığını ifade etti. 

Hareket memuru şunları söyledi: “Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum.”

Memur, “Hat 1’den gitmesi gereken yüksek hızlı tren Hat 2’den gitti” dedi.

Makasçı Osman Y. de şunları söyledi: “Elektrikli makas işlemini hiç görmedim, eğitimini almadım. Bilmediğimi de üstlerime söyledim. Yoğunluktan makas değişimi yaptığımı, hareket memuruna bilgi verdiğimi hatırlamıyorum.”

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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