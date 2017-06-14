Samanyolu Haber /Gündem / KHK komisyonu üyesi ihraç olan kendi kardeşine hükmü verdi /14 Haziran 2017 13:25

KHK komisyonu üyesi ihraç olan kendi kardeşine hükmü verdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinden MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal’in kardeşinin Gülen cemaati soruşturmasından ihraç edildiği ortaya çıktı. İkbal, sendika üyeliği dışında bir gerekçe sunulmamasına rağmen kardeşi için olumsuz kanaat bildireceğini söyledi

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Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre kardeşi Hüseyin İkbal’in kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildiğini ve üç yıldır görüşmediklerini söyleyen Mustafa İkbal, “Etrafında olan, tanıyan herkes bilir cemaate yakınlığını. Cemaatin sendikasına üyeydi. İkimizin görüşünün aynı olması gerekmiyor” diye konuştu.
 
Ağabeyi, kardeşinin komisyona başvurması halinde Gülen cemaati üyesi olduğuna karar vereceğini söyledi: “Devletimiz bize komisyon üyeliği görevini verdi. Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım "F..."cü olduğu yönündedir.”
 
‘Komisyondan kimseye olumlu karar çıkmaz’
 
Ancak kardeş İkbal, ağabeyinin yer aldığı komisyona başvuracak: “Herkes gibi ben de komisyona başvuracağım tabii. Çok da öğretmenlik sevdalısı bir insan değilim, kendim bir iş kurdum. Ama mağduriyetimiz söz konusu, mahrum olduğumuz bazı haklar var, toplumda bir imaj zedelenmesi var, üç tane çocuğum var benim. Benim sadece istifa ettiğim bir sendika üyeliğim vardı. 15 Temmuz’dan birkaç ay önce istifa etmiştim. Komisyondan kimse için olumlu bir karar çıkacağını da düşünmüyorum.”
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