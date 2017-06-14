Fatih Tezcan'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

CNN Türk'te yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu:







Fatih Tezcan yargılanmakta olduğu davada savunmasının alınamaması üzerine mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Hakime tehditvari sözler





Yakalama kararının ardından 12 Nisan'da mahkeme kalemine giden Tezcan, personelin huzurunda mahkeme hakimi müşteki A.Ö.'yü kastederek, "Hakiminizin son duruşması, aldıracağım onu, 16 Nisan öncesi öyle bir şeye nasıl kalkışmış" şeklinde tehditvari sözler kullandı.





Mahkemede savunması alınan Tezcan, mahkeme hakimini F... üyesi gibi göstererek, "Bu yakalama kararının bizatihi kendi yazısının içerisinde geçen kripto yapı ile bağlantılı olduğunu düşündüğünü..." ifade etti. Savunmasının ardından duruşma salonunda çıkan Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden hem canlı yayın yaptı hem de bir takım paylaşımlarda bulundu.





Tezcan "Skandal hakim A.Ö. hani Bakırköy Adliyesi F...'den kurtarılmıştı" şeklindeki söylemlerde bulunduğu, sosyal medya hesabı üzerinden de "Mahkemede skandal hakim A.Ö.'ye bana nasıl davetiyesiz yakalama çıkarırsınız? F...'den bu kadar korkmayın dedim çıt çıkaramadı Bakırköy 20. Asliye Hakimi: A.Ö. : Sicil...." şeklinde paylaşımlarda bulundu.







Canlı yayın ve paylaşımların ardından savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.





Hakim, Fatih Tezcan'dan şikayetçi





Müşteki hakim A.Ö.'nün kişisel bilgilerini izni olmadan yaydığı ve müşteki hakim A.Ö.'nün de şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, Tezcan'ın "İftira", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak", "Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından toplam 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.





Fatih Tezcan önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.