Flaş! Suriye'de 4 Türk askerini kimin vurduğu netleşti







Zeyrek’in, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; AKP'nin "ikinci evimiz" dediği İran yapımı bir insansız hava aracı (İHA) ile keşif/yer tespiti yapıldı.







Dört Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı ise Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu yetkili, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:





“Saldırı 24 Kasım sabaha karşı 03.30'da gerçekleşti. 23 Kasım akşamından itibaren bölgede bir İHA uçtu. İstihbarat, İHA'nın İran yapımı olduğunu tespit etti. Ancak, İHA'yı yönlendiren uzaktan kumanda merkezinde subayların İranlı mı Suriyeli mi olduğu bilinmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, kumandanın Suriyeli pilotlarda olduğunu değerlendiriyor. İran yapımı İHA'nın yer tespiti yaptığı sonucuna varıldı. Saldırıyı ise Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait D-39 Tipi Albatros uçağı gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetlerin takip ettiği uçak Halep'teki üsse indi.”