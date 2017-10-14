Samanyolu Haber /Dünya / 'Kerkük'e saldıracağız, büyük olaylar yaşanacak' /14 Ekim 2017 16:50

'Kerkük'e saldıracağız, büyük olaylar yaşanacak'

Haşdi Şabi’ye bağlı İmam Ali Ketibeleri 40. Tugay Komutanı 'Ebu Azrail', Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin, Kerkük’e saldırı için hazırlık talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bölgede büyük olayların yaşanacağını ileri sürdü.

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'Ebu Azrail' olarak tanınan Eyyub Falih Hasan, İbadi başkanlığında, Bağdat'ta üst düzey komutanlarla bir toplantı yapıldığını, İbadi'nin Haşdi Şabi, Altın Kuvvetler, Federal Polis ve Irak ordusundan birliklerin, başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere saldırı için hazırlanması talimatı verdiğini söyledi.
Şii komutan, toplantıya katılan İmam Ali Ketibeleri Komutanı Haci Şıbil Zeydi ile diğer komutanların, Kürtlerle savaşıp, Kürt kanı dökmek istemediklerini söylediğini belirtti.

'KÜRTLERE KARŞI SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ'

Ebu Azrail, "Şu an bütün güçler teyakkuzda. Üstlerimizden gelecek emirleri bekliyoruz. Emir geldiği an saldırıya geçilecek, tartışmalı bölgelere yayılacağız. Ancak hiçbir şekilde Peşmerge güçleri ve Kürtlere karşı savaşmak istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ebu Azrail önümüzdeki 2 gün içinde bölgede büyük değişimler yaşanacağını öngördüklerini söyledi
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