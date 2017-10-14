Samanyolu Haber /Gündem / Mehmetçik'e bombalı tuzak /14 Ekim 2017 16:45

Mehmetçik'e bombalı tuzak

Siirt'in Şirvan ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

SHABER3.COM

Siirt'in Şirvan ilçesi Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, 5'i hafif olmak üzere 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt-Şirvan karayolunda saat 10.30 sıralarında patlama olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Yaralıların, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı
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