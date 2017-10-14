Mehmetçik'e bombalı tuzak

Siirt'in Şirvan ilçesi Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada, 5'i hafif olmak üzere 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Siirt-Şirvan karayolunda saat 10.30 sıralarında patlama olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Yaralıların, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı