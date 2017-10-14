Samanyolu Haber /Dünya / Schulz: Almanya'da Müslüman bayramlarına resmi tatil uygulayalım /14 Ekim 2017 16:53

Schulz: Almanya'da Müslüman bayramlarına resmi tatil uygulayalım

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Martin Schulz, Almanya’da Ramazan ve Kurban bayramlarının tatil yapılması yönündeki teklifler üzerinde düşünme çağrısında bulundu.

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Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Martin Schulz, Almanya’da Ramazan ve Kurban bayramlarının tatil yapılması yönündeki teklifler üzerinde düşünme çağrısında bulundu.
DPA’ye konuşan Schulz, “Bunun üzerinde düşünmeliyiz” dedi. Bu yöndeki tekliflerin farklı tepkilere yol açtığını belirten SPD lideri, “İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’in bu teklif yüzünden parti arkadaşları tarafından nasıl kelimenin tam anlamıyla tekmelendiğini gördüm” diye ekledi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Almanya’nın yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgelerde Ramazan ve Kurban bayramlarının tatil ilan edilmesi konusunu değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti. Bakan, “Neden Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Müslüman bayramlarını düşünmeyelim?” demişti.
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