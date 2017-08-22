Kendisi kanser, evladı % 100 özürlü öğretmen ısrarla tutuklu yargılanıyor

EV BASKINIYLA GÖZALTINA ALINDI



Yüzde 62 özürlü raporu olan ve bu nedenle malulen emekli olan Muharrem Sağlar, 23 Mart 2017 sabahı saat 04:30’da bir ihbar üzerine Bingöl’de gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

HAYATININ SON DÖNEMİNİ BABASINDAN AYRI YAŞIYOR

Muharrem öğretmenin kızı Elanur 18 yaşında. Rett sendromu hastası. Yani tamamen bedensel ve zihinsel engelli durumda. Zihni 2 yaşındaki bir bebek bilincinde ve bir bebek gibi bakılması gerekiyor. Altının değiştirilmesi, yemek yedirilmesi, banyo yaptırılması…





Rett sendromu hastaları anne ve babalarını belli bir bilinç düzeyinde tanıyorlar. Muharrem öğretmen gideli beri Elanur kendi içinde bir isyan yaşıyor. Babasından söz edildiği zaman çıkardığı sesler yükseliyor ve tepkileri artıyor.





Rett sendromu hastaları en fazla 25 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Elanur belki de hayatının son yıllarını yaşıyor. Ancak babasından ayrı.





Babanın yokluğu aynı zamanda Elanur’un bakımını da zorlaştırmış durumda. Elenur’a bir bebek gibi bakılması gerekiyor. Anne ve baba birlikte kaldırıp tuvalete götürdükleri, birlikte altını temizledikleri, banyo yaptırabildikleri Elanur şimdi yalnız başına.

Anne, Elanur’u taşımaktan dolayı bel fıtığı olmuş durumda.





MUHARREM ÖĞRETMENİN HAYATI DA TEHLİKEDE





Muharrem Sağlar, kolon kanseri hastalığı yaşamış, dört kez ağır ameliyat geçirmiş ve bütün kalın bağırsağı alınmış durumda. Bu nedenle belli biçimde beslenmesi gerekiyor. Ancak bu durumu dikkate alınmadan günlerce nezarethanede tutuldu. Bingöl’de emniyet nezarethanesinde yer olmadığı için Jandarma nezarethanesinde tutulan Sağlar ardından Ankara’ya sevkedildi.





Ankara’da ise durum daha da kötüydü. İşkence iddialarıyla da gündeme gelen Eskişehir yolunun paralelindeki terörle mücadele şubesinin yanındaki spor salonuna gönderildi. Spor salonunda beş gün yerde yattıktan sonra tutuklandı. Önce Sincan Cezaevi’ne ardından Kırıkkale Keskin Cezaevi’ne gönderildi.





TUTUKLULUĞA İTİRAZLARA CEVAP BİLE VERİLMİYOR





Kolon kanseri nedeniyle dört kez ağır ameliyat geçiren Sağlar’ın yüzde 62 engelli raporu bulunması, kalın bağırsağının alınmış olması nedeniyle tutuklu yargılanmaması gerekiyordu. Bu durum hayati risk oluşturuyordu. Tutuklu olduğu 7 ay boyunca Muharrem öğretmen içerden, ailesi ise dışarıdan itiraz dilekçesi verdiler.





Ancak ilginç biçimde dilekçelere hiçbir cevap verilmedi. Tutukluluk itirazlarında red cevabı taraflara bildirilirken Muharrem Öğretmen dosyasında savcılık ve mahkemeden hiçbir geri dönüş yapılmadı.





HASTANEYE SEVK YAPILMIYOR

Muharrem öğretmenin kalın bağırsağı bulunmaması nedeniyle düzenli hastane kontrolleri gerekiyor. Tutuklandığından beri bu yerine getirilmiyor. Öyle ki 2 ay önce aldığı “hastaneye sevk” kararı halen yerine getirilmiş değil. Hastalığının gerektiği şekilde beslenememesi nedeniyle aşırı kilo kaybetmiş durumda.





DİĞER İKİ ÇOCUK PERİŞAN HALDE

Ailenin bir de lise son sınıfa gidecek olan oğlu var. Babanın yokluğunun psikolojik etkisi, ekonomik problemler, Elanur’un yaşadığı zorluklar içinde bu yıl üniversiteye hazırlanmak durumunda kalacak.





Ailenin diğer çocuğu ise bu yıl TEOG sınavına girdi. Aynı psikolojik alt üstler içinde.





AİLENİN TEK BEKLENTİSİ VAR

Muharrem öğretmenin hayatından endişe eden ailesi bir an önce tahliye edilmesini istiyor. Bu Elanur’un bakımı için de şart. Ailenin yargı makamlarından tek beklentisi tutuksuz yargılama..





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