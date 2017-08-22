Halkbank müdürü: Beni bırakın veya Zarrab'tan ayırın

Organize savunma yapıyorlar







Savcılığın Atilla’nın iddianamede spesifik suçlarla suçlanmasının belirtilmediği kaydedildi. Hatta Atilla’nın avukatları New York Güney Bölgesi Savcılığının hiçbir kanıtının Atilla’nın Zarrab’ın ‘ABD bankalarını yanlış yönlendirerek İran ambargolarını delme çarkına bilerek karıştığını’’ göstermediğini ileri sürdüler. Avukat Rocco “yeterli haber verilmemesi ve, veya yetki alanının eksikliği nedeniyle iddianame düşmeli.” argümanı yaptı. Bu olmazsa, ”alternatif olarak Atilla’nın davası Zarrab’dan yanlış birleştirme nedeniyle ayrılmalıdır’’ dendi.





Washington Hatttı'nın haberine göre avukatlar Rocco ve Fleming ayrıca Atilla’nın hakkındaki ‘Büyük Jüri’ görüşmelerini de görme talebi yaptılar. Avukatlar, Büyük Jüri’ye ‘çok büyük ihtimalle yanlış bilgi sunulduğu’ nu ileri sürdüler.





Sonuç olarak mahkemenin ya davanın düşmesi, olmazsa Zarrab’ın davasından ayrılması ve son olarak Büyük Jüri’ye sunulan bilgileri görmek istediklerini bildirdiler.





Bu görüşe karşı Savcılığın bir karşı görüş sunması bekleniyor. Son olarak Eylül 7’de ise, bu talebin duruşması yapılacak ve yargıç Berman Atilla’nın taleplerini değerlendirecek.







Bundan yaklaşık bir yıl önce bu dönemlerde Zarrab da davasının düşmesi için talepte bulunmuş, yapılan duruşma ve savunma sonrasında Yargıç Berman talebi reddetmişti.