Samanyolu Haber /Gündem / Hakim ölü bulundu /22 Ağustos 2017 17:12

Hakim ölü bulundu

Kısa süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz Ataköy’deki lojmanında ölü bulundu.

SHABER3.COM

Hakim Mustafa Yılmaz evinde ölü bulundu

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, hakim Mustafa Yılmaz İstanbul Ataköy'deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü bulundu. Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Yılmaz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

OTOPSİ YAPILACAK

Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek. Hakim Yılmaz'ın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı da öğrenildi.
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