Samanyolu Haber /Gündem / Kendi kendine çelenk yolladı, üstüne RTE yazınca yakayı ele verdi /27 Aralık 2018 11:26

Kendi kendine çelenk yolladı, üstüne RTE yazınca yakayı ele verdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur’un geçen hafta taksici esnafı ile Beyoğlu’nda yaptığı yemekli toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım adına gönderilen çelenkler damga vurdu.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre çelenkleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım'ın değil, eski başkan Uğur'un kendi kendine gönderdiği iddia edildi.

Sahte olduğu iddia edilen çelenklere Cumhurbaşkanlığı Forsu kondurulup Cumhurbaşkanı yazıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan yerine ‘RTE' kısaltması kullanılması tartışmalara yol açtı.

Geçen ocak ayındaki kongrede Yahya Uğur'un 8 yıllık başkanlığına son veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, çelenklerin eski Başkan Uğur tarafından gönderildiğini iddia etti. Uğur'un çelenkleri kendi kendine gönderdiğini savunan Aksu, “Cumhurbaşkanı adına çiçek yaptırarak (RTE) yazılması bir saygısızlıktır. Uğur devlet büyüklerimize saygısızlık yapmıştır. Adli makamlara suç duyurusu yapıldı” dedi.
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