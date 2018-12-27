Atina'da kiliseye bomba: 1 yaralı

Olay Yunanistan'ın başkent Atina'da yaşandı. Yerel saatle sabah 5'te Atina'nın Kolonaki bölgesinde yer alan Saint Dionysios Kilisesi'nin önünde bir patlama meydana geldi. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.







Yunan Emniyetinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan Agios Dionisios Kilisesi'nin önünde şüpheli metal bir kutu bulundu. Kilisenin zangocu durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken patlayıcı maddenin infilak ettiği, bir polisin yaralandığı belirtildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet birimleri inceleme başlattı.