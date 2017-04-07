Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Burkay'ın kızı hayatını kaybetti /07 Nisan 2017 11:29

Kemal Burkay'ın kızı hayatını kaybetti

Kemal Burkay'ın kızı hayatını kaybetti

Kemal Burkay'ın kızı hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'da kaza yapan Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay'ın kızı Helin Burkay, hayatını kaybetti.

Pazartesi günü kızının kaza yaptığını kişisel Facebook hesabından duyuran Burkay, İsveç'e gitmişti. İsveç'te tedavi gören Helin Burkay'ın, dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

tockholm'de yaşayan Helin Burkay burada bir hastanede doktor olarak çalışıyordu. Hastane çıkışı sonrası trafiğe kapalı bir alanda motoksikletin çarptığı Burkay, 3 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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