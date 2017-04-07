Samanyolu Haber /Dünya / Rusya anlaşmayı askıya aldı /07 Nisan 2017 11:09

Rusya anlaşmayı askıya aldı

Rusya, ABD'nin Suriye'yi vurmasına kızgın. Rus tarafı ilk resmi karşılık olarak ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı

ABD Suriye'yi füzelerle vurdu

Suriye'deki Şayrat hava üssünün ABD füzeleriyle vurulması sonrası Suriye'deki Esed rejiminin en büyük destekçisi Rusya'dan tepki geldi. ABD'li kaynaklar saldırıdan önce bilgi verilmesi nedeniyle üssün çok kısa bir süre içerisinde boşaltıldığını açıklarken Moskova kendilerine bilgi verilmediğini iddia etti. Rus askeri kaynakları üssün uçaklar için uygun olmadığı sadece helikopterle için kullanılabildiğini öne sürdü.

Anlaşma askıya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının, terörizmle savaşan bir ülkeye yönelik 'güç gösterisi' niyeti taşıdığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; "ABD bu operasyonu kimyasal silah saldırısından önce planlamıştı" ifadeleri kullanıldı. Rusya Dışişleri'nden, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "ABD, uluslararası terörizmle mücadele eden bir ülkeye karşı güç göstermeye karar verdi" denildi.


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