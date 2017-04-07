Samanyolu Haber
TRT'de yeni kıyım dalgası
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
TRT'de yeni kıyım dalgası
/
07 Nisan 2017 12:45
TRT'de yeni kıyım dalgası
Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım faaliyeti kapsamında TRT çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Cem Küçük'ten gazetecilere yeni tehdit: Gebereceksiniz...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT'ye yönelik Cemaat operasyonunda 38 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldığını duyurdu.
<< Önceki Haber
TRT'de yeni kıyım dalgası
Sonraki Haber >>
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın sözlerindeki değişimi...
Sinan Oğan’a suikast iddiası
MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında...
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
Bir grup gazetecinin çağrısı üzerine Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde tutuklu gazetecilerin...
Önce başkanlık sonra eyalet sistemi
Anayasa değişiklik çalışmaları ekibinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü...
Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde günümüzde karşımıza çıkacak arızaları...
İtalya'da Uber yasaklandı
İnternet üzerinden ve telefon uygulamasıyla ulaşım hizmeti veren Uber'e İtalya'da yasak geldi.
MHP'li belediye başkanına silahlı saldırı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin belediye başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden problem yaşadığı...
Bu hafta 8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
Reha Erdem'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu Koca Dünya filmi listede dikkat çekerken Aşkın Krallığı,...
İktidar sağcıyı da bozuyor, solcuyu da; olan halka oluyor
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakınlığı bilinen Fehmi Koru, yeni yazısında yine "başkanlık...
Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç
Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yarın başlayacak...
Yurtdışında oy kullanma sırasında yaşanan son tuhaflıklar…
16 Nisan referandumu için yurtdışında oy kullanma işlemi bugün sona eriyor. Türkiye gelecek hafta...
Tweet
Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan’a suikast iddiası
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Mısır’da çifte patlama…
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti
Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
Önce başkanlık sonra eyalet sistemi
TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış....
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:13:05