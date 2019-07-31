Kefen parası da yetmedi af parasına kaldılar

Hazine'nin kasasına imar affı dolayısıyla yaklaşık 19 milyar liralık gelir aktarıldı. Ancak tüm bu kaynaklar uygulanan seçim ekonomisi ve plansız harcamaları karşılamaya yetmedi. Çeşitli başlıklar altında çıkarılan aflardan elde edilen kaynaklar da tükenince iktidar yeni kaynak arayışına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın ilk yarısını değerlendirdiği toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diye konuştu.