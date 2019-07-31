Kefen parası da yetmedi af parasına kaldılar





Hazine'nin kasasına imar affı dolayısıyla yaklaşık 19 milyar liralık gelir aktarıldı. Ancak tüm bu kaynaklar uygulanan seçim ekonomisi ve plansız harcamaları karşılamaya yetmedi. Çeşitli başlıklar altında çıkarılan aflardan elde edilen kaynaklar da tükenince iktidar yeni kaynak arayışına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın ilk yarısını değerlendirdiği toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Albayrak, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diye konuştu.

Bütçe açığını kapatmak için hükümet yeni kaynaklar aramaya devam ediyor. Yerel seçimlerden hemen önce Merkez Bankası'nın 33 milyar liralık kârının tüzük değiştirerek Hazine'ye erken aktarılması, ardından Merkez Bankası'nın kefen parası olarak da bilinen 21 milyar liralık ihtiyat akçesinin de Hazine'ye aktarılması için yasal düzenleme yapılması iktidarın kaynak arayışını karşılamaya yetmedi.