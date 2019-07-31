Arınç, Davutoğlu, Altaylı gizlice görüştü iddiası ortaya atıldı, Altaylı ağzını bozdu

Gazeteci Gökhan Özbek'in Twitter hesabından paylaştığı iddiaya göre, AKP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığına başlayan Ahmet Davutoğlu'nun, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler getiren ve isminin AKP'ye karşı yeni siyasi partiler ile birlikte anılmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi.



Özbek, "Bugün saat 14:30 sularında Gazeteci Fatih Altaylı, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, İstanbul Esentepe’de bir avukatlık ofisinde buluştular.Görüşmeden saat 16:30’da Davutoğlu ayrılırken, saat 17:00’de Altaylı, 17:10’da Arınç çıktı" diye yazdı.

‘DAVUTOĞLU İLE EN SON MEKSİKA’DA GÖRÜŞTÜK, BUNU UYDURAN ŞEREFSİZİN CEHALETİNİ KUTLUYORUM’







İddia edilen görüşmeye ilişkin Altaylı'dan cevap geldi:

“Benim köşem Davutoğlu’nun Başbakanlığı süresince hep kapalı kaldı. Davutoğlu demişken, dün sosyal medyadaki ahlaksızlardan biri benim Davutoğlu ve Arınç’la bir araya geldiğimi yazmış. Bu da kısa sürede yayılmış. Bir gazeteci olarak elbette herkesle bir araya gelirim. Hiçbir çekincem yok. Ancak Sayın Davutoğlu’yla yanlış hatırlamıyorsam son olarak 2012 yılında Meksika’da, Cabo San Lucas’daki G 20 Zirvesi sırasında bir araya geldik. O günden sonra kendisiyle ne bir görüşmem oldu ne bir buluşmam ne de telefonla dahi olsa bir konuşmam. Ayrıca bunu uyduran şerefsizin cehaletini de kutluyorum. Eğer böyle bir görüşme olsaydı, oradaki haber benim varlığım değil, Bülent Arınç le Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi olurdu.”