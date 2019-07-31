Dolar son dört ayın en düşük seviyesinde: 5.51 TL'ye kadar indi

Bugün Merkez Bankası (TCMB) 'Enflasyon Raporu' sunumu ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi dolar/TL, 5.51, Euro ise 6.15 TL seviyesine kadar indi.







ENFLASYON TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENECEK





Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'nun tanıtım toplantısında ilk kez başkan olarak basının ve ekonomistlerin karşısına çıkacak. Başkan Uysal'ın para politikası konusunda piyasaya vereceği mesajlar önemli olacak.





Son Para Politikası Kurulu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminlerinin de aşağı revize edilebileceği mesajı verilmişti.





TCMB'nin nisan raporunda yıl sonu enflasyon tahmini orta noktası yüzde 14.6 olmak üzere yüzde 12.1 ile yüzde 17.1 aralığında yer alıyordu. Enflasyon raporunda bugün yüzde 14.6'nın yüzde 14'e doğru aşağı revize edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.





FED'DEN 25 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR





Öte yandan Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Analistler ağırlıklı olarak 25 baz puanlık bir indirim bekliyorlar. Toplantının ardından Başkan Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları da doların seyri açısından önemli.





Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, enflasyon raporu toplantısının Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısı olması bakımından önemli olduğunu söyledi. Tözge, "Reel faizle ilgili, zorunlu karşılıklarla ilgili mesajlar kur ve faiz cephesinde etkili olacak diye düşünüyorum. Enflasyon raporu sonrası kur ve faiz bir miktar daha volatil olabilir. Eğer reel faizler konusunda tatmin edici mesajlar verilir ve Fed sonrası güvercin hava devam ederse kurda 5.40 bölgesine doğru gerileme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.





TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte de enflasyon raporuna dair, "Burada Uysal’ın AA röportajında değindiği makul reel faiz konusu, yıl sonu TÜFE enflasyon beklentisinin nereye çekileceği ile beraber odak noktamız olacaktır" ifadesini kullandı.





Garanti Yatırım ise yolladığı notta, "Kurda 5.62 desteği kırıldıktan sonra TL'deki güçlenme 5.45 - 5.50'ye doğru sürebilir" ifadelerine yer verdi.