Washington Post: Türkiye ile ABD arasındaki durum gergin

ABD yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki Kürt oluşumlarına karşı operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğu bildirildi.







Washington Post gazetesinin başkentteki üst düzey kaynağına dayandırarak yayınladığı makalesinde ABD yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki Kürt oluşumlarına karşı operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ifade etti.





Gazeteye konuşan kaynak, durumun ‘hala gergin olduğunu ve Türkiye'nin söylemlerinin endişe uyandırdığını' kaydetti. Habere göre ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele almış olmalarına bağlı olarak ‘bir parça iyimserlik ifade etti'.





ABD'li yetkililerin ayrıca ABD ve NATO'nun Ankara'nın sorunlarının çözümüne yönelik devam eden çabalarının istikrarı sağlayacakları kanısında oldukları ifade edildi.