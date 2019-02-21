Fenerbahçe'den Demirören gazetelerine tepki













Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalara TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu yayın organlarında yer verilmemesi sarı lacivertli camiada tepkiyle karşılandı.





Nihat Özdemir’in Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine yaptığı açıklamaların ardından Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Ali Koç, Özdemir ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamıştı.





Koç, “Bizim ifadelerimiz TFF’de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bu açıklamalarını boşa çıkartmak için Nihat bey kullanılmış veya Nihat bey kendini kullandırtmış”şeklinde konuştu.





Bu açıklamaların TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu bazı medya organlarında yer almaması üzerine Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından bir video daha paylaşıldı.