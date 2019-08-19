Kaz Dağları'ndaki Su ve Vicdan Nöbeti Kanada'ya taşınıyor

Kaz Dağları’nda yapılan doğa katliamına karşı Türkiye’de süren direnişe destek için Kanada’nın Montreal kentinde yapılan yürüyüşten sonra, bir eylem de Toronto’da yapılıyor. Kanada’da bir araya gelen Türkiyeli ve Kanadalıların oluşturduğu Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto, yağmacı altın şirketi Alamos Gold’un merkez ofisi önünde yarın yapılacak eylem için çağrı yaptı.





YEREL HÜKÜMETLER İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR





Yapılan açıklamada, Kaz Dağları’ndaki yıkımın yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmadığı vurgulandı. Dünya madenciliğinin yüzde 75’ini Kanada merkezli şirketlerin temsil ettiğine dikkat çeken açıklamada, “Bu şirketler dünyanın birçok köşesinde, yerel hükümetlerle işbirliği içinde o ülkelerin doğal kaynaklarını yağmalıyorlar. Bunu yaparken buralardaki düşük emek maliyetlerinden ve hukuki boşluklardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda, bölge halklarına ve özellikle geleneksel topraklarını korumaya çalışan yerli halklara karşı suç işliyorlar” denildi.





'SÖMÜRÜCÜ KAPİTALİST GİRİŞİMLERE KARŞI GELECEĞİNE VE DOĞAYA SAHİP ÇIK'





Kanada merkezli maden şirketleri suları zehirler ve ormanları yok ederken, Kanada hükümetinin kendini çevre dostu olarak sunmasının iki yüzlülük olduğunu belirten açıklamada, Kanada Kaz Dağları Dayanışması - Toronto eyleme destek çağrısı yaptı:





“Toronto ve Kanada halkını, Kaz Dağları’ndaki yağmayı durdurmak için tutacağımız nöbete destek vermeye çağırıyoruz. Sadece Kaz Dağları’nda değil, dünyanın her yerinde doğayı ve kaynaklarımızı katleden sömürücü kapitalist girişimlere karşı geleceğimize ve doğamıza sahip çıkmak için, Alamos Gold’un önünde ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlatacağız. Bu doğa katliamına karşı taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”