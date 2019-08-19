HDP, kayyım atamalarına karşı yol haritasını belirledi

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanması gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK’si, “kesintisiz eylem” kararı aldı. HDP’liler tepkilerini göstermek üzere ilk adım olarak, kayyım atanan üç kente yarın(20 Ağustos) partinin il örgütü binaları önünde saat 11.00’de toplanacak.





Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre; 3 büyükşehir belediyesine sabah saatlerinde kayyım atanan HDP, olağanüstü topladığı Merkez Yürütme Kurulu’nda yol haritasını belirledi. Buna göre, tüm milletvekilleri yarından itibaren üç gün boyunca belediyelere kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van’da olacak. 3 kentte yarın saat 11.00’da eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapılacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır’daki açıklamaya katılacak. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yarın (20 Ağustos 2019 Salı) İstanbul’da basın toplantısı düzenleyecek.





HDP MYK toplantısında bu süreçte halkın ve belediye eş başkanlarının yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizildi. Alınan karara göre, tüm milletvekilleri sandık iradesine sahip çıkmak için 3 gün boyunca halk ile birlikte sokaklarda olacak. Eylemlerde kayyımların tanınmayacağı belirtilerek, hükümete bu politikadan derhal vazgeçme çağrısı yapılacak. HDP, demokrasi güçlerine de çağrısı yapacak.





“Demokrasi ittifakı acilen kurulmalı”





MYK toplantısında, kayyım politikasından vazgeçilmesi için Demokrasi İttifakı’nın acil bir ihtiyaç haline geldiği değerlendirmesi de yapıldı. Bunun için siyasi partilerle görüşmeler yapılacak.





HDP, Demokrasi İttifakı ve yeni anayasa çalışmaları kapsamında bir takvim belirlemişti. Onlarca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler planlayan HDP, siyasi partilerle görüşmeleri öne çekecek.





Bir HDP yöneticisi, kayyım siyasetinin AKP-MHP koalisyonu dışında kalan tüm partiler için risk barındırdığına dikkat çekerek, demokrasi güçlerinin bu süreçte bir araya gelmesinin çok daha kritik hale geldiğini belirtti.





“Kayyıma karşı mücadele aynı zamanda savaşa karşı mücadeledir”





MYK toplantısında kayyım siyasetine karşı mücadelenin aynı zamanda savaşa karşı mücadele olacağı değerlendirmesi de yapıldı. Kayyım atamalarını Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’a yönelik savaş tehditlerinden bağımsız görmeyen HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinglerine dair son hazırlıkları da gözden geçirdi. 1 Eylül’de Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir'de bölge mitingleri, diğer illerde ise basın açıklamaları yapılacak.





Temelli ilk olarak Diyarbakır’a gidiyor





HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli destek ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak yarın (20 Ağustos) Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Diyarbakır’daki görüşmelerinin ardından Temelli’nin sonraki durakları ise kayyım atanan diğer iller Mardin ve Van olacak.





Pervin Buldan İstanbul’da olacak





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yarın (20 Ağustos) saat 12.00’de HDP İstanbul İl Örgütü’nde kayyım atamalarına ilişkin basın açıklaması düzenleyecek.





Ne olmuştu?





İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, pazartesi sabah saatlerinde görevden alındı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.