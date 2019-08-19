Fenerbahçe sezonu 5 golle açtı, zirveye oturdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Ülker Stadı'nda Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler, Gazişehir Gaziantep'i Victor Moses, Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Sarı-Lacivertlilier ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.





Yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarken bir diğer yeni transfer Zanka ise ilk kez Gazişehir Gaziantep karşısında Kadıköy’de sahaya çıktı. Konuk ekip Gazişehir Gaziantep, rakibi Fenerbahçe karşısında etkisini gösteremedi. Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, 488 gün sonra sahalara döndü. Konuk ekip, maçın ilk yarısında kaleyi bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, ilk resmi maçında topu ağlarla buluşturdu.





MAÇTAN DAKİKALAR





5. dakikada Emre’nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.





6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi: 1-0





12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.





13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses’in cılız vuruşunu Günay kurtardı.





17. dakikada Emre’nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0





21. dakikada sağ taraftan Moses’in açtığı top Morias’ın eline çarptı. VAR’a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.





24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı: 3-0





25.dakikada Tetteh’in pasında topla buluşan Pawlowski’nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.





27. dakikada Dirar’ın ortasında Günay’ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık’tan döndü.





Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





54. dakikada konuk ekip Gazişehir Gaziantep, hızlı çıkarak ilk net fırsatını yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Pawlowski dışarı çevirdi fakat Jefferson'un şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.





74. dakikada Fenerbahçe'nin Dirar'ın ayağından bulduğu ve ofsayt bayrağı ile iptal edilen golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olmadığı belirlenince geçerli sayıldı: 4-0





88. dakikada Fenerbahçe farkı beşe çıkartan golü attı. Max Kruse'nin pasıyla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, uzak köşeye etkili vurarak golü buldu: 5-0





MAÇTAN NOTLAR





Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra





Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu takımının üçüncü golünü kaydederek bin 542 gün sonra Sarı-Lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol atma başarısı gösterdi.





Taraftardan yoğun ilgi





Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçına Sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamı doldu. Marı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi. Öte yandan Maraton Üst Tribünü'nde seremoni sırasında, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan dev bir bayrak açıldı.





23 dakikada 3 penaltı





Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 23 dakikasında 3 penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, karşılaşmanın 5'inci, 12'nci ve 23'üncü dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine beyaz noktayı gösterdi. Maçın 3. penaltı kararını ise Arda Kardeşler, VAR yardımıyla verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Morais'in topa eliyle müdahale ettiği pozisyonu ekrandan izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.





İlk 23 dakikada 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunların ikisini gole çevirdi.





FENERBAHÇE: 5 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0





STAT: Ülker





HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken





FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (dk. 74 Tolga Ciğerci), Moses (dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), Kruse, Rodrigues (dk. 70 Deniz Türüç), Muriç





GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah (dk. 57 Diarra), Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode (dk. 80 Kenan Özer), Pawlowski (dk. 65 Muğdat Çelik)





GOLLER: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), dk. 17 Muriç, dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan). dk. 76 Dirar, dk. 88 Ferdi kadıoğlu





SARI KARTLAR: Muriç (Fenerbahçe); Chibsah, Tetteh, Jefferson, Diarra (Gazişehir Gaziantep)