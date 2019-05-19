Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımın borcu yüzünden Mardin’de elektrikleri kestiler /19 Mayıs 2019 23:09

Kayyımın borcu yüzünden Mardin’de elektrikleri kestiler

Ahmet Türk’ün 31 Mart’ta başkan seçildiği Mardin’de kayyımdan devralınan borçların bedelini vatandaş ödüyor. Dicle Elektrik, belediyenin borcunu gerekçe göstererek MARSU’nun elektriklerini kesti. Ramazan’da Mardin merkez ilçesi Artuklu’da 3 gündür su verilemiyor.

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Ahmet Türk’ün 31 Mart’ta başkan seçildiği Mardin’de kayyımdan devralınan borçların bedelini vatandaş ödüyor. Dicle Elektrik, belediyenin borcunu gerekçe göstererek MARSU’nun elektriklerini kesti. Ramazan’da Mardin merkez ilçesi Artuklu’da 3 gündür su verilemiyor.

Mardin’de, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş (DEDAŞ), mahkeme kararına rağmen borcu yüzünden MARSU’nun elektriğini kesti. Mardin merkez Artuklu ilçesine 3 gündür su verilemiyor.
 
Kesintiye tepki gösteren Mardin Büyükşehir Belediyesi yönetimi, DEDAŞ’ın Mardin Aslye Hukuk Mahkemesi’nin kesintiye son verme kararını hiçe sayarak kesintiye gittiğini açıkladı.

Mayıs ayının başında yapılan kesinti için DEDAŞ’le görüşmeler yapan ve tahsilat paralarını borç karşılığı DEDAŞ’a veren MARSU’nun elektriği iki gün önce yine kesildi.

‘HALKI CEZALANDIRIYOR’

MARSU avukatları, Mardin 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, elektrik kesintilerine tedbiren son verilerek yeniden elektrik verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme 17 Mayıs’ta verdiği karar ile DEDAŞ’tan söz konusu elektrik kesintilerine son verilmesi yönünde karar almasına rağmen DEDAŞ, Cuma günü yeniden elektrikleri kesince merkez Artuklu ilçesine üç gündür su verilmiyor. Karara tepki gösteren Mardin Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ramazan ayında yapılan bu kesintilere tepki göstererek, kayyım döneminde borçlarını tahsil edemeyen DEDAŞ’ın HDP’li yöönetimin başa gelmesi ile halkı adeta cezalandırdığını ileri sürdüler.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “DEDAŞ Mardin halkını susuz bırakmakta direniyor! Mahkeme kararından sonra elektiriğin açılması gerekirken, 3 gündür MARSU’ya elektrik verilmemektedir.  Bundan kaynaklı su pompalaması yapılamamaktadır. Böylece depolarınızdaki suyun bitmesi halinde il genelinde sular akmayacak” denildi.
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