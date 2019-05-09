Samanyolu Haber /Gündem / İlçedeki 10 muhtarın yerine kayyım atandı /09 Mayıs 2019 23:30

İlçedeki 10 muhtarın yerine kayyım atandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde muhtar olarak seçilen 10 kişi, kaymakamlık kararıyla görevlerinden alındı ve yerlerine kayyım atandı.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre Lice’de Kali, Karahasan, Bayırlı, Yalımlı, Yünlüce, Baharlar, Serin, Uçarlı, Şenlik ve Ulucak muhtarları hakkında, şubat ayında yapılan bir ihbar üzerine, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Bunun üzerine Lice Kaymakamlığı da 10 muhtarı görevden aldı. Muhtarların yerine çoğu devlet memuru olan kişiler atandı. Kendilerine görevden alındıkları tebliğ edilen muhtarlar, mühürleri atanan kayyımlara teslim etti. 

‘Azalardan atanabilirdi’

Görevden alınan muhtarlardan Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Beni hakkımdaki örgüte yardım ve yataklık ettiğime dair soruşturma nedeniyle görevden almışlar. Şubat ayında biri bizleri ihbar etmiş. Savcılık soruşturma başlatmış ancak ne ifadeye çağrıldık ne de bize bu konu hakkında bir tebligat yapıldı. Bu tamamen haksızlık. Daha önce örgüte yardım ettiği öne sürülen ancak beraat eden arkadaşlar da var, onlar da görevden alınmışlar. Yerimize ise memurlar atanmış. Oysa en azından hakkaniyetle davranıp azalardan yeni muhtarı atayabilirlerdi” dedi
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