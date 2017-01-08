15 Temmuz kontrollü darbeydi, asıl darbe 20 Temmuz'da yapıldı!

Asıl darbe 20 Temmuz'da yapıldı!







Yenikapı ruhunun terkedildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle, "Yargıyı siyasi otoritenin emrine verirseniz, siyasi otoritenin yaptığı işleri denetleyecek organ bulamazsınız. Bu aynı zamanda adalet dediğimiz kavramın yıpranmasına yol açar.





Bir ara herkes Yenikapı ruhundan bahsediyordu. Yenikapı'da saydığım 12 maddenin bugün de arkasındayım. Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim.

Bu anayasa geçerse Türkiye bir parti devletine dönecektir. Teklifle parti başkanı Anayasa Mahkemesi'ne üye atayacak.





Burası Patagonya mı arkadaşlar. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürükleyecekler. Bir partinin, bir iki partinin mutfağında anayasa taslağı hazırlanmaz arkadaşlar.





Hiçkimseyi ötekileştirmeden, bir toplumsal uzlaşma kültürü içerisinde rahmetli Ecevit'ten öneri geldi ve Anayasa'nın 38 maddesi değişti. 2010'dan sonra AKP tam tersini yaptı; benim milletvekilim fazla. Dayatma kültürüyle Anayasa'yı değiştirmek istediler. İl il dolaştık sakın buna evet demeyin dedik.





Sadece yargıyı mı teslim ettiler? Devletin bütün kurumlarını teslim ettiler. Kim yaptı bunları iktidarda kimler vardı? Her vatandaşımın kendine bunu sorması lazım. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da darbe yapıldı. Parlamento'dan OHAL yetkisi alındı.





2 temel soruyu sormak zorundayız.





15 yılda hangi kanunu istediniz de çıkaramadınız?





2'nci soru bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecektir, hangi gerekçeyle.





Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorunu çözecek. İstediğin kanunu çıkartıyorsun, Parlamento'yu istediğin saate çalıştırıyorsun. Hangi gerekçeyle siz bu Anayasa değişikliği teklifini getiriyorsunuz.





Her türlü hukuksuzluk milli irade kisvesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bugün tarihi bir sorumluluğumuz vardır. Türkiye'yi bu totoliter eğilime teslim etmeyeceğiz.