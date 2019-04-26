Kayyım kaymakamın altın renkli banyo merakı

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Sur Belediyesi’ne atanan kayyımın da banyo merakı gözler önüne serildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ilçe belediyesine kayyım atanan Kaymakam Bilal Özkan, banyosunu altın renklerinin hakim olduğu lüks dekorasyonla yaptırmı. Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir tarafından basına gösterilen banyo için ne kadar para harcandığı henüz bilinmiyor.





Merkez Sur İlçe Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir, makam odasının arka kısmında altın varaktan yapılan banyoyu ve banyonun zırhlı camlarını basın mensuplarına gösterdi.

Eş Başkanı Özdemir, kayyımların halkın parasını nasıl işlere harcadığının göstergesinin banyolar olduğunu belirterek, “Bunu bütün halka teşhir etmek bizlerin görevi. Yapılan bu banyolara yüzbinlerce lira harcanmış ve belediyenin bütçesinden yapmışlar” dedi.





Söz konusu banyo odasını İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine belediye başkanvekili olarak atanan Kaymakam Bilal Özkan’ın yaptırdığı öğrenildi. Özkan, genel seçimlerde memleketi Mersin’den AK Parti Milletvekili aday adaylığı başvurusu için istifa ederek Diyarbakır’dan ayrılmıştı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı da yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyım olarak atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla’nın yaptırdığı banyoyu teşhir etmişti.