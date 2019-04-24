Bir kayyım skandalı daha ortaya çıktı

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Yenişehir Belediyesi eş başkanları Selim Kurbanoğlu ve Ülkü Baytaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından 8 Aralık 2016’da belediyeye kayyım atandı. İlk olarak Kaymakam Mehmet Özel, daha sonra Serdar Kartal kayyımlık görevine getirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 62,32 oy alan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimi devralınca kayyımın harcamaları ve belediyeyi soktuğu borç açığa çıktı.







‘YAPIM VE YATIRIM İŞLERİ’ DİYE 28 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre kayyımın sadece 2019’un 3 ayında yaptığı ödemeler ve aldığı krediler dikkat çekici. Kayyım, İller Bankası’ndan ‘yapım işleri’ adı altında 25 milyon 520 bin lira, Ziraat Bankası’ndan ise ‘yatırım ve cari giderler’ adı altında 3 milyon lira kredi aldı. Bununla yetinmeyen kayyım belediyenin birçok taşınmazını da farklı kurum ve vakıflara tahsis etti.





KUR’AN KURSU, CAMİ VE OKULLARA 27 MİLYON LİRA HARCAMA





Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 22 okulda ‘Z Kütüphane’ yapımı ve 27 okulda özel öğretim sınıfı yapımı, Seyit Battal Gazi Yatılı Kız Hafızlık ve Kur’an Kursu yapımı, Üçkuyular mahallesinde camii yapımı, İlim Yayma Cemiyeti’ne ait Hz. Fatma Yatılı Kız Hafızlık ve Kuran Kursu yapımı, Öz Yurt binası Sultan Abdülhamithan Yatılı Kız Kuran Kursu onarımı, yine 16 kuran kursu ve bir caminin onarımı, Hamidiye Külliyesi, Sevgi Evleri yapımının da aralarında bulunduğu 16 ayrı ihaleye 27 milyon 587 bin lira para harcandı.





‘SEVGİ EVLERİ’NE 1 MİLYON 396 BİN LİRA





Kayyım, ‘Sevgi Evleri’ yapım işine bir kalemde 600 bin lira, sitenin yol yapımı için 24 bin 919 lira ve bir başka kalemde ise 771 bin 862 lira para harcadı. 7’nci Kolordu Komutanlığı’na hibe edilmek üzere 44 bin 561 ve 4 bin 64 liraya da mobilya alımı yaptı.





Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı Hamidiye Külliyesi’nde düzenlenen açılış töreninin duyurulması için 105 bin 388 lira, açılış törenine ise 669 bin 339 lira harcandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mart’ta Diyarbakır’da düzenlediği seçim mitinginin duyurulması için yapılan afişlere de 66 bin 719 lira harcandı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 3 ayda 27 milyon lira harcama yapan kayyım, toplamda 83 milyon 666 bin lira borç bıraktı.





88 BİN LİRA HARCANAN ALAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE





Kayyım Fidanlık Piknik Alanı’nda kullanılmak üzere 4 kalem mobilyaya 88 bin 947 lira harcama yaptı. Harcama yaptığı Fidanlık Alanı ise 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti. Alanın 10 dönümünü de Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne 25 yıllığına tahsis etti.





810 PARSEL BİLAL ERDOĞAN’IN VAKFINA TAHSİS EDİLDİ





Terziyan Gaffar Okan İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Yas Evi ve Elidolu Köyü Yas Evi’ni 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Fabrika mahallesinde bulunan prefabrik binayı 5 yıllığına İlçe Müftülüğü’ne, Hz. Hatice Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi ile başka bir binayı 25 yıllığına kaymakamlığa, Ofis semtinde bulunan 810 parsel alanı 25 yıllığına Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA), ilçenin farklı mahallelerinde bulunan Aziz Sancar Parkı, Ali El Cezeri Parkı, Nurettin Mahmut Zengi Parkı ve Turgut Özal Parkı’nda bulunan ibadethaneler 25 yıllığına ilçe müftülüğüne tahsis edildi.





KÜLTÜR MERKEZLERİ BEDELSİZ TAHSİS EDİLDİ





Kayyım, Şehitlik mahallesinde bulunan Rabia Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ni kaymakamlığa ve Aliya İzzetbegoviç Gençlik ve Kültür Merkezi’ni ilçe müftülüğüne bedelsiz olarak verdi.