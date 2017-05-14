Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'de tasfiye korkusu en tepeye uzandı' /14 Mayıs 2017 13:48

'AKP'de tasfiye korkusu en tepeye uzandı'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Takan, anayasa referandumunun ardından AK Parti çevresinde başlayan 'tasfiye tartışmalarıyla ilgili olarak, "Saltanat kayığında tasfiye korkusu en tepe noktasına ulaştı. 'Gizli' toplantılar hız kazandı" iddiasını öne sürdü.

SHABER3.COM

‘AK Parti'de tasfiye korkusu en tepe noktasına ulaştı, gizli toplantılar hız kazandı' 

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan bir süredir, AK Parti çevresinde yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, önemli iddialara yer verdi. Takan, partinin önemli isimlerinden 'Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal'ın, bazı kurucuların da bulunduğu isimlerle sık sık bir araya gelip kendi grup toplantılarını yaptıklarını' öne sürdü.

'KIRGINLIKTAN KÜSKÜNLÜK NOKTASINA GEÇENLER…'

Takan'ın 'AKP bir test sürüşü daha yaptı!..' başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arada, yaklaşan AKP olağanüstü kongresinden de iki satır bahsedelim. Saltanat kayığında tasfiye korkusu en tepe noktasına ulaştı. 'Gizli' toplantılar hız kazandı. Kırgınlıktan küskünlük noktasına gelen AKP'nin ünlü isimlerinden Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal'ın bazı kurucularında bulunduğu isimlerle sık sık bir araya gelip kendi grup toplantılarını  yaptıkları konuşuluyor iktidar kulislerinde. Bu isimler çok dertliymiş!… 'En kritik ve tehlikeli süreçlerde, krizlerde hep biz vardık reisin en yakınlarında…' diyorlarmış. 'Yeni Türkiye'nin kilometre taşları döşenirken bizim fikirlerimiz dikkate alınmıyor. Bu sürecin asıl mimarları ve emektarları bizler olmamıza rağmen görmezden geliniyoruz' diye dert yanıyorlarmış.. Bu toplantılar gün ve gün, saat saat saraya rapor edilirken, özellikle Efkan Ala'nın yeni kabinede  yer alması için kulis faaliyetleri de artmış!.."
<< Önceki Haber 'AKP'de tasfiye korkusu en tepeye uzandı' Sonraki Haber >>

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:14