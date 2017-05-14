'AKP'de tasfiye korkusu en tepeye uzandı'

‘AK Parti'de tasfiye korkusu en tepe noktasına ulaştı, gizli toplantılar hız kazandı'





Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan bir süredir, AK Parti çevresinde yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, önemli iddialara yer verdi. Takan, partinin önemli isimlerinden 'Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal'ın, bazı kurucuların da bulunduğu isimlerle sık sık bir araya gelip kendi grup toplantılarını yaptıklarını' öne sürdü.







'KIRGINLIKTAN KÜSKÜNLÜK NOKTASINA GEÇENLER…'





Takan'ın 'AKP bir test sürüşü daha yaptı!..' başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Arada, yaklaşan AKP olağanüstü kongresinden de iki satır bahsedelim. Saltanat kayığında tasfiye korkusu en tepe noktasına ulaştı. 'Gizli' toplantılar hız kazandı. Kırgınlıktan küskünlük noktasına gelen AKP'nin ünlü isimlerinden Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal'ın bazı kurucularında bulunduğu isimlerle sık sık bir araya gelip kendi grup toplantılarını yaptıkları konuşuluyor iktidar kulislerinde. Bu isimler çok dertliymiş!… 'En kritik ve tehlikeli süreçlerde, krizlerde hep biz vardık reisin en yakınlarında…' diyorlarmış. 'Yeni Türkiye'nin kilometre taşları döşenirken bizim fikirlerimiz dikkate alınmıyor. Bu sürecin asıl mimarları ve emektarları bizler olmamıza rağmen görmezden geliniyoruz' diye dert yanıyorlarmış.. Bu toplantılar gün ve gün, saat saat saraya rapor edilirken, özellikle Efkan Ala'nın yeni kabinede yer alması için kulis faaliyetleri de artmış!.."