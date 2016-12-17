Kayseri'de CHP ve EMEP'e saldırı... CHP Gençlik Kolları Başkanı darp edildi





Kayseri'de HDP binasının ardından EMEP binasınana ve CHP'lilere de saldırı gerçekleştirildi. HDP il binasına yönelik saldırının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kitlenin CHP Kayseri il binasına yürümek istediği, polislerin bina etrafında güvenlik önlemi aldığı bildirildi. CHP üyesi gençlerin de darbedildiği bilgisi ulaştı.





Emek Partisi (EMEP) Kayseri İl Örgütü binasının da kapısının kırıldığı ve saldırganların içeri girdiği bildirildi. Binada kimse olmadığı belirtildi.





CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA SALDIRI





Kayseri’de bu sabah çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya tepki gösterileri devam ederken, Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Cemre Doğan ve yanındaki partililer kalabalık grubun saldırısına uğradı. Saldırganlara engel olmakta zorlanan polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak kalabalık dağılmayınca olay yerine çağrılan Çevik Kuvvet güvenlik koridoru oluşturdu. Cemre Doğan güvenlik önlemleri altında otomobiline bindirildikten sonra kalabalık da dağıldı.