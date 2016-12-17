Samanyolu Haber /Gündem / 26 Kasım'da o mesajı paylaşmış /17 Aralık 2016 17:30

26 Kasım'da o mesajı paylaşmış

Kayseri’de vatani görevlerini yapan Kocaeli’den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü. Erler Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel’in şehit oldukları memleketleri Kocaeli’nin Körfez İlçesi’ndeki ailelerine bildirilirken, büyük üzüntü yaşandı. Şehit er Raşit Yücel'in sosyal medyada 26 Kasım tarihli paylaşımında 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Kayseri'deki hain saldırıdan sağ kurtulan asker o anları anlattı

Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler... 

Kayseri 1 Komando Tugayı’nda vatani görevlerine yapan Kocaeli’den 2 arkadaş bombalı saldırıda şehit düştü. İzmit’te günlük yayınlanan yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak’ta oturan Hüseyin Özen’in 3 çocuğundan biri olan Abdulsamet Özen’in ailesine acı haber verildi. Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban aileye acı haberi verirken, üzüntü yaşandı. 4,5 aylık asker olan Abdulsamet Özen’in Hakkari’de 1,5 ay görev yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

''VATANIMA CANIM FEDA''

Körfez Fatih Mahallesi Sümbül Sokak’ta oturan Raşit Yücel’in evine ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can giderken, ailesinin evde olmadığı görüldü. Şehidin fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel’e ulaşılırken, babasına ise ulaşılamadı. Şehidin annesinin eve getirilmesi için fabrikaya gidildi. Raşit Yücel'in sosyal paylaşım sitesindeki 26 Kasım tarihli paylaşımında 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü.

İki askerin şehit olması Körfez’de büyük üzüntü yarattı.

Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler... 26 Kasımda bu mesajı paylaşmış



ŞEHİDİN DAYISI: EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTI

Kayseri’de şehit olan Abdulsamet Özen’in evine bayraklar asılırken, vatandaşlar ve yakınları eve gelerek, ailenin acısına ortak oldu. Şehidin babası Hüseyin Özen gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teskin edildi. 


Şehidin dayısı Muhammet Küçük, "Daha önce duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim de oğlum asker. Yeğenim ile 15 gün önce görüşmüştük. Hakkari’de görev yaptı, görevi bitti ve birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi. En yüksek mertebeye ulaştı, peygamberimize komşu oldu. Keşke ben de olsam. Çocuğum asker o da Şırnak’a gidecek. Allah’ın takdiri ne ise o olacak. Geride daha çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

ŞEHİDİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kayseri’de şehit olan diğer asker Raşit Yücel’in Gebze’de bir fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel ise işyerinden otomobille alınarak Körfez’de bulunan eve getirildi. Şehidin annesi evin önünde bekleyenleri görünce otomobilde feryat ederek ağladı. 

Şükran Yücel, "Oğlumu versinler bana oğlumu. Oğlumu göreceğim oğlumu. Ne olmuş oğluma söyleyin benim" diyerek ağladı. 

Sağlık ekibi otomobilde bulunan şehit annesine müdahalede bulunarak, evine götürülmesine yardımcı oldu. Şehidin evinde Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can bulunurken, şehidin TIR sürücü olan babası Ferit Yücel’e ulaşıldı. Macaristan’da bulunan Ferit Yücel’in Körfez’e gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. 

Eylül ayında askere giden Raşit Yücel’in arkadaşları evin önüne gelirken, büyük üzüntü yaşadılar.
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