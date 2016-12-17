İstanbul Bebek'ten paylaşılan bu fotoğraf ortalığı karıştırdı

Bu üç bölgede görev yapan emniyet mensupları ise arama iddialarını yalanladı, bekleme görevinde olduklarını söylediler. Yetkililer, sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar edilmemesi, bunların da 'teröre hizmet' edebileceği uyarısını yapıyor.





Bugün Kayseri'de 13 askerin şehit olduğu saldırının ardından öğleden sonra sosyal medyada paylaşılan İstanbul ile ilgili bir iddia hızla yayıldı.









Olay yerini tam olarak göstermeyen fotoğraflar eşliğinde sunulan iddiaya göre, Bebek, Ortaköy ve Akmerkez civarında canlı bomba ihbarı üzerine arama yapılıyordu. Hürriyet gazetesi bu üç noktadaki güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre "canlı bomba araması" söylentileri asılsız. Bebek sahilinde konuşlanan bir polis memuru, "bekleme" görevinde olduklarını söyledi.





Polis telsizleri mesajlarında 'terör' ihbarlarına da rastlanıyor, ancak yetkililer bugüne özel bir durum olmadığını, sosyal medyada kötü niyetli paylaşımların halkı paniğe sevk etmek amacını da taşıyabileceği uyarısında bulundu.









Hürriyet