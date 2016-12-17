Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Bebek'ten paylaşılan bu fotoğraf ortalığı karıştırdı /17 Aralık 2016 16:11

İstanbul Bebek'ten paylaşılan bu fotoğraf ortalığı karıştırdı

İstanbul'da Bebek, Ortaköy ve Akmerkez için bomba ihbarı olduğu, hatta bir "canlı bombanın arandığı" iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

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Bu üç bölgede görev yapan emniyet mensupları ise arama iddialarını yalanladı, bekleme görevinde olduklarını söylediler. Yetkililer, sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar edilmemesi, bunların da 'teröre hizmet' edebileceği uyarısını yapıyor.

Bugün Kayseri'de 13 askerin şehit olduğu saldırının ardından öğleden sonra sosyal medyada paylaşılan İstanbul ile ilgili bir iddia hızla yayıldı.
 

Olay yerini tam olarak göstermeyen fotoğraflar eşliğinde sunulan iddiaya göre, Bebek, Ortaköy ve Akmerkez civarında canlı bomba ihbarı üzerine arama yapılıyordu. Hürriyet gazetesi bu üç noktadaki güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre "canlı bomba araması" söylentileri asılsız. Bebek sahilinde konuşlanan bir polis memuru, "bekleme" görevinde olduklarını söyledi.

Polis telsizleri mesajlarında 'terör' ihbarlarına da rastlanıyor, ancak yetkililer bugüne özel bir durum olmadığını, sosyal medyada kötü niyetli paylaşımların halkı paniğe sevk etmek amacını da taşıyabileceği uyarısında bulundu.


Hürriyet
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