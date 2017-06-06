Samanyolu Haber /Gündem / 'Kayınpederim faydalı olur dedi, dernek başkanlığı yaptım' /06 Haziran 2017 10:24

'Kayınpederim faydalı olur dedi, dernek başkanlığı yaptım'

Cemaat operasyonu kapsamında tutuklanan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, hakim sorgusunda tutuklanmasına sebep olan Uluslararası Sağlık Federasyonu'nun başkanı olmasına ilişkin Arınç'ın "faydalı olur" dediği ifadesini verdi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 

Herhangi bir somut suç isnat edilmeksizin yasal dernek başkanlığı, evde gazete promosyonu kitaplar bulunması gibi sebeplerle tutuklanan Yeter'in ifadesinden ilk ayrıntılar bugün ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:

“Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Gülen cemaatine yakın kişiler de bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. Terör örgütü üyeliği gibi bir suçlamayı kabul etmiyorum''
 
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