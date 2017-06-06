Arda Turan gazeteciye saldırdı

A Milli Takım'ın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçı sonrası uçakta kavga çıktı.





NTV'nin haberine göre, uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan arka tarafa doğru yürürken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye EURO-2016 sırasındaki haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı.





Milli Takım'ın kaptanı, gazeteciye hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulunup boğazına sarıldı.





İkili arasındaki kavgayı durdurmak için yakın koltuklarda oturanlar müdahale etti. Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.