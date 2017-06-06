Samanyolu Haber /Gündem / TEOG'dan pis kokular geliyor /06 Haziran 2017 10:40

TEOG'dan pis kokular geliyor

Geçen yıl TEOG-2'de 987 kişi tüm soruları çözdü. Bu sene 17 bin kişi. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan olayı köşesine taşıdı.

SHABER3.COM

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok kafamı kurcalamıştı.

TEOG-2'deki sonuçlar... 17 bin öğrencinin tüm soruları doğru olarak cevaplaması. 81 ilde 17 bin birincinin çıkması... Geçen yıl ikinci dönem TEOG'da 987 öğrenci tüm testlerdeki 120 soruyu doğru olarak cevaplandırmıştı... Bugüne kadar yapılan tüm TEOG sınavlarında 2 bin ile 4 bin arasında öğrencinin 120 soruya doğru cevap verdiği de ortadaydı..

Geçen seneye oranla (120 sorunun hepsini doğru cevaplama) başarı neredeyse yüzde bin 600 artmış!.. Eğitim sistemimize ve eğitimcilerimize aradan 365 gün geçmeden sihirli bir değnek mi değdi?.. Herhalde bu başarı oranı, "bu yılki sınav soruları daha basitti" gibi bir gerekçe ile açıklanamaz. Ülkemizin anlı şanlı eğitimcileri, eğitim uzmanları bu konuda neler düşünüyorlar?.. Bunun bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Acaba mod medyan mı oldular!.. Neden sus puslar?..

Eğitim Bakanlığı'nda uzman bir kaynağıma büyük başarının sırrını sordum. Acı acı güldü... "Sen 17 bin öğrencinin dağılımına bak eski bir eğitim muhabirisin kolayca çözersin" dedi. AKP iktidarının yeni menzilini (varmak istedikleri nokta anlamında-aht-) anlatarak, değişenleri, eskide kalanları, yeni gelenleri sıraladı. Kulağıma gelen "sınav sorularının" sızdırıldığına dair iddiaları ve dedikoduları sordum. Tatmin edici yanıtlar alamadım. Eğitim koridorlarında tartışılanları ve söylenenleri daha ileriye taşımak için kuvvetli belge gerekir. Bir zamanlar, sınav sorularının sızdırıldığını, milyonların hakkının yendiğini ortaya koyanlar tu kaka hatta hain ilan edilirdi...
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