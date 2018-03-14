Samanyolu Haber /Ekonomi / 396 AVM'nin 114'ü İstanbul'da /14 Mart 2018 15:43

396 AVM'nin 114'ü İstanbul'da

Türkiye'deki AVM sayısı ve illere göre dağılımı belli oldu

SHABER3.COM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülkedeki alışveriş merkezlerinin 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana ve 150’si diğer illerde olmak üzere toplam 396 adet olduğunu açıkladı.

396 AVM VAR, 114'Ü İSTANBUL'DA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesinde Türkiye'deki AVM sayısını sordu. Soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sektörden elde edilen verilere göre, ülkedeki alışveriş merkezlerinin 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana, ve 150’si diğer illerde olmak üzere toplam 396 adet olduğunu kaydetti.
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