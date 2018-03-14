396 AVM'nin 114'ü İstanbul'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülkedeki alışveriş merkezlerinin 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana ve 150’si diğer illerde olmak üzere toplam 396 adet olduğunu açıkladı.





396 AVM VAR, 114'Ü İSTANBUL'DA





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesinde Türkiye'deki AVM sayısını sordu. Soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sektörden elde edilen verilere göre, ülkedeki alışveriş merkezlerinin 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana, ve 150’si diğer illerde olmak üzere toplam 396 adet olduğunu kaydetti.