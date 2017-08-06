Samanyolu Haber /Gündem / Katilleri neden bulunmadı? /06 Ağustos 2017 12:15

Katilleri neden bulunmadı?

15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki soru işaretleri giderek artarken, o geceye ilişkin dikkat çekici yeni bir bilgi daha ortaya çıktı: Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok ve oğlu sırtından vurulmuş!

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde hayatını kaybeden 34 kişiden biri olan reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un sırtlarından vurulduğu ortaya çıktı.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk’ün haberine göre, adli tıp, ekspertiz ile balistik inceleme raporları reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un sırtlarından vurulduğunu ortaya çıkardı. Olçok’un arka sağ omuz, oğlu Abdullah’ın ise arka sol omzundan giren birer mermiyle iç kanama sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok’un karşıdan darbeci askerler tarafından açılan ateş ile öldürüldüğü öne sürülmüştü.
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