Katilleri neden bulunmadı?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde hayatını kaybeden 34 kişiden biri olan reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un sırtlarından vurulduğu ortaya çıktı.





Karar gazetesinden Hilal Öztürk’ün haberine göre, adli tıp, ekspertiz ile balistik inceleme raporları reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un sırtlarından vurulduğunu ortaya çıkardı. Olçok’un arka sağ omuz, oğlu Abdullah’ın ise arka sol omzundan giren birer mermiyle iç kanama sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.





Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok’un karşıdan darbeci askerler tarafından açılan ateş ile öldürüldüğü öne sürülmüştü.