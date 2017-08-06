Deniz Kuvvetleri komutanı 4 dakikada mı atandı?

Takan, ‘YAŞ’ta bir ilk gerçekleşti!.. 4 dakikada kuvvet komutanı atandı’ başlıklı yazısında, Çankaya Köşkü’ndeki dört saatlik YAŞ toplantısına dair ‘devlet koridorlarına sızan’ kulisleri aktardı.

‘Dört dakikayı geçmez’





“Kaynakların verdiği bilgilere göre, sarayda hazırlandıktan sonra YAŞ heyetinin önüne getirilen listelerden sadece bazı isimler üstünde en fazla 3-4 dakika süren görüşmeler yapılabildi” diyen Yeniçağ yazarı, Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirilen Koramiral Adnan Özbal’ı da bu isimler arasında saydı.





Takan şunları yazdı: “Hani, herkeslerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin atanmasını beklerken 5’inci sıradan Koramiral Adnan Özbal’ın getirilmesi… Evet bir ‘ilk’ gerçekleşti YAŞ’ta…





‘Karar’ açıklaması YAŞ üyelerine Başbakan Binali Yıldırım tarafından tebliğ edilince o soru sorulur; ‘Neden Veysel Kösele değil?’.





Cevap verilir; ‘F... ile mücadelede yeterince etkin değil…’ Küçük bir itiraz yapılır; ‘Elinden ne geldiyse yaptı, somut örnekleriyle ortada.’ Karşı cevap hemen yapıştırılır, ‘Tamam doğru da. Kanaat, yeterince etkili olmadığı yönünde…’





Evet!.. Bir ‘ilk’ gerçekleşir ‘YAŞ’ta. Dünyanın en güzide ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılacak atama şipşak gerçekleşir. Dosya üzerindeki görüşme süresi, kaynakların ifadesine göre 4 dakikayı geçmez…”





‘Emekli edilemeyen isimler de gelecek sene tırpan yiyecek’





Kara Kuvvetleri bünyesinde ilk kez sadece bir generalin terfi aldığına dikkat çeken Takan, emekli edilen 20 general arasında 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında hayati rol oynayan isimlerin de yer aldığını savundu: “Çankaya Köşkü’ndeki ‘YAŞ’ta bu Generallerin dosyaları görüşülürken ve emekli edilmelerine ilişkin ‘karar’a ‘neden’ sorulurken gerekçenin benzer olduğunu öğrendim; ‘Kanaat, F... ile mücadelede yeterince etkili değiller…’





TSK’da moral ve motivasyon iyice dibe doğru sürülürken şimdi şu konuşuluyor; ‘Bu sene 3 yıllık rütbe bekleme süresini doldurmadıkları için yasa gereği emekli edilemeyen isimler de gelecek sene tırpan yiyecek. Bu yıl yapılanları da emsal alırsak, yine F... ile gerçek mücadele edenler TSK dışına atılacak.’“





‘Bir şeylerin izleri mi silinmeye mi çalışılıyor?’





YAŞ kararlarının ardından devleti koridorlarında “Acaba bir şeylerin izleri mi silinmeye mi çalışılıyor?” sorusuna yanıt arandığını ifade eden Yeniçağ yazarı, bu kargaşa içinde en çok ‘ulusalcı geçinen çete’ dediği bir grubun sevindiğini öne sürdü.





‘Ulusalcı geçinen çete var gücüyle saldırıyor’





Takan, ‘devlet içinde çöreklenip semirmek için var gücüyle saldırmakla’ suçladığı bu grubun YAŞ kararları dışına çıkarılan Jandarma içinde yuvalanmak istediğini yazdı:





“Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı’na kimin getirileceği konusunda spekülasyonlar muhtelif. Bazı isimlere yönelik emeklilik furyasının devam edeceği konuşuluyor. Görüşlerine başvurduğum Kuvvet içindeki bir kaynağımın şu tespiti çok çarpıcı; ‘Jandarmanın siyasallaşmasıyla emir-komuta zincirinde zafiyetler yaşanmaya başlandı. Bizim için en büyük tehlike PKK/YPG. IŞİD’in ortadan kaldırılmasıyla ABD’nin tüm silahları bu terör örgütüne verilecek. Allah esirgesin!.. Sınırlarımız içinde yeni bir hendek savaşı tehlikesinde olabilecekleri düşünmek bile istemiyoruz.’





‘Ulusalcı’ geçinen çete, devlet içinde çöreklenip semirmek için var gücüyle saldırıyor. Farkında mısınız bilemem? Bu saldırılar ellerindeki küçük bir yayın organı ve bazı küçük internet sitelerinin üzerinden sürüyor. Hem de F... ile mücadele kamuflajıyla!..”