Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye ve İran, silahlı güçle Kürdistan’ı engellesin' /06 Ağustos 2017 12:02

'Türkiye ve İran, silahlı güçle Kürdistan’ı engellesin'

Doğu Perinçek: Kürdistan'ı engellemek için İran harekete geçti ve bizim hükümetimizin yapmadığını yaptı. Barzani Ankara'ya çağırılmalı, Irak, İran ve Suriye ile birlikte yaptırım bir gücü kullanılacağı duyurmalıdır.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25 Eylül’de Kuzey Irk’ta ‘Kürdistan bağımsızlığı’ için yapılacak referandumuna hükümetin derhal tepki göstermesini ve gerekirse bölge ülkeleriyle birlikte yaptırım gücü uygulaması gerektiğini söyledi. Perinçek, “Kürdistan’ burada ABD ve İsrail üssü olarak kurulacaktır. ‘İkinci İsrail’ olması söz konusudur. 1500 kilometre ötedeki İsrail bu kez 7/24 komşumuz oluyor. Bu yalnız toprak bütünlüğümüz için değil rejimler için de tehdittir” dedi.

Perinçek, şunları söyledi:

“Bırakın Kürdistan’ı referandumuna bile müsaade edilemez. Çünkü, Kürdistan kurmaya kalktıkları zaman bütün bu ülkelerin Kürtleri ateşe sürülmüş olacaktır. Bu teşebbüsten sonra bölge Kürtleri bir nevi ABD ve İsrail adına cepheye sürülecektir. Türkiye’mizin bağımsızlık ve bütünlüğünü, Cumhuriyet’i tehdit ettiği için Kürdistan girişimine destek verilemez. O nedenle hükümet derhal bunu açıklamalı, Barzani yönetimine muhtıra verilerek bu girişime son verilmesi istenmeli. Bir süre tanınarak bu girişimden vazgeçildiği ilan edilmediği takdirde Habur kapısı kapatılmalıdır.”

“BARZANİ GEREKİRSE TÜRKİYE’YE ÇAĞRILIP UYARILMALI”

Parti olarak harekete geçip, Hükümetin yapmadığı işleri yaptıklarını öne süren ve İran’a gittiklerini belirten Perinçek,  şöyle devam etti:

“Ali Ekber Velayet ile buluştuk. Vatan Partisi ve İran olarak kararlılığımızı açıkladık. Kesinlikle, ikinci İsrail’e izin verilemez. Diğer devletleri de ortak tutuma çağırdık. İran harekete geçti ve bizim hükümetimizin yapmadığını yaptı. Vatan Partisi olarak Rusya ve Suriye ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hükümete de Ayvalık’tan Kuva-i Milliye’nin ilk örgütlendiği yerlerden biri olan bu bölgeden bir vatanseverlik merkezinden çağrıda bulunuyoruz; derhal bu konu ciddiye alınmalı, hükümet düzleminde gerekli girişimlerde bulunulmalı. Barzani gerekirse Türkiye’ye çağrılıp uyarılmalı ve Habur Kapısı’nın kapatılacağı açıklanmalı. Gerekirse Irak, İran ve Suriye ile birlikte bir yaptırım gücü kullanacağını herkese duyurmalıdır.”
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