Samanyolu Haber /Ekonomi / İlişki kesme kararının maliyeti Katar'a ağır olacak /05 Haziran 2017 11:22

İlişki kesme kararının maliyeti Katar'a ağır olacak

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini kestiği Katar, ekonomik olarak bu 4 ülkeyle olan güçlü bağları sebebiyle ağır darbe alacak.

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El Arabiya'nın haberine göre 4 ülkenin Katar'dan gelen ve giden hem deniz hem kara hareketliliğini durduracağı bilinirken, bunun Katar'ın ticaret ve ulaşım sektörüne büyük zarar vermesi bekleniyor.

Katar Havayollları'nın, Afrika'yı kullanarak daha uzun mesafelerle yolculuk yapmasının gerekeceği, bunun da hem uçuş sürelerini hem de uçuş maliyetini artıracağı bildiriliyor.

Kara ticareti alınan kararla tamamen durdurulurken, Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'ın en önemli ticaret ortakları olduğu kaydediliyor. İki ülkenin Katar'la gıda ticareti 310 milyon dolar kadar.

Canlı hayvan ticaretinde de Suudi Arabistan'ın başı çektiği kaydedilirken, Suudi Arabistan ve BAE ile yapılan canlı hayvan ticaretinin 416 milyon doları bulduğu kaydediliyor.

Katar'ın bu ülkelerle 200 milyon dolar kadar yakıt ticareti de olduğu belirtilirken, toplam ticaret kalemlerinin bir milyar doları aştığı görülüyor.

Kara ticaretinin durmasıyla Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma planlarının daha zorlaştığı, ülkenin projeler için gereken ekipman ve pek çok kaynak için Suudi kara sınırını kullanmak zorunda olduğu söyleniyor.

KATAR BORSASI ÇAKILDI

Kararın ardından sabah açılışta %8'in üzerinde düşen Katar Borsası'nın kelimenin tam anlamıyla çakıldığı görüldü

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